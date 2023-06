KIM, CHE SPARABALLE – LA KARDASHIAN RACCONTA AI SUOI FOLLOWER DI ESSERE UNA “TIMIDA” IN CAMERA DA LETTO - FORSEL’INFLUENCER CULOIDE HA PROBLEMI DI MEMORIA E DEVE AVER DIMENTICATO IL VIDEO HOT CHE LA RESE FAMOSA, IN CUI CI DAVA DENTRO ALLA GRANDE (FOSSERO TUTTE COSI' LE TIMIDE...) – OVVIAMENTE LA DICHIARAZIONE HA SCATENATO L’ILARITÀ DEI FAN, MA NON È STATA L’UNICA A SORPRENDERE: “NON MI PIACCIONO GLI UOMINI PIÙ GRANDI O PIÙ GIOVANI”. E PETE DAVIDSON?

Kim Kardashian ha deciso di prendere per i fondelli i suoi follower o si racconta la vita a modo suo? Durante un episodio di “The Kardashians”, mentre stava chiacchierando con il suo ex cognato Scott Disick, si è lasciata sfuggire di essere molto timida in camera da letto. E inevitabilmente la mente va al filmino hot che l’ha resa famosa in cui di timidezza non se ne percepiva nemmeno l’ombra.

In ogni caso la Kardashian ha dato altri dettagli sulla sua vita e sul rapporto con li uomini: «Non mi piacciono gli uomini vecchi, ma nemmeno quelli giovani. La differenza di età mi fa sentire insicura». Anche in questo deve aver dimenticato di aver frequentato Pete Davidson che aveva 10 anni meno di lei.

kim kardashian 6

Poi rivela di fare sesso a luci spente e aggiunge: «È così strano. Posso fare un servizio fotografico con 100 persone che lavorano sul set. Posso uscire in perizoma, ma in camera da letto sono una tipa da: “Aspetta, non guardarmi! Spegni le luci”». Dichiarazioni che ad alcuni sono suonate “strane” visto che ha posato nuda per decine di servizi, ha postato sui social le sue immagini con le zinne al vento ed è finita pure su “Playboy”.

«Il mio personaggio pubblico è selvaggio, sessuale. Ma in realtà mi sento a disagio quando parlo di sesso, e sono più conservatore quando si tratta dell’argomento. Quando sono in presenza di una sola persona in camera da letto sono timida e insicura». In passato aveva rivelato: «Sono molto passionale e sensibile. Non faccio sesso con persone con cui non ho una connessione, e se hai una connessione con qualcuno, è molto meglio». Ma la frase migliore di Kim Kardashina sul sesso rimane quella del 2013: «Se fossi un uomo, vorrei sapere com'è fare sesso con me. Vorrei sapere come ci si sente».

