La domanda era sorta spontanea a novembre, quando papà Kim l’aveva fatta vedere al mondo per la prima volta, portandola a fare un giro tra la nuova collezione di missili che il Leader Supremo lancia da anni indisturbato dal 38esimo parallelo per minacciare il pianeta intero. […] La stessa domanda riaffiora di nuovo ora dopo che la bimba - giacca nera e camicetta bianca - è stata immortalata dalla stampa di regime al tavolo d’onore seduta in mezzo a mamma Ri Sol-ju e papà Kim durante la serata di gala per festeggiare il 75esimo anniversario della fondazione dell’esercito di Pyongyang.

È lei, Ju-ae (sempre che questo sia il suo nome), l’erede al trono scelta dal Maresciallo per continuare la dinastia sanguinaria dei Kim nel Regno Eremita? Il leader la sta facendo apparire sempre piu spesso in pubblico per avviare una lunga transizione al potere?

[…] è la prima volta che la propaganda usa questa parola: “rispettata”. Per alcuni analisti non ci sono allora dubbi: Kim ci sta presentando la propria erede. Altri ci vanno con i piedi di piombo. Come Fyodor Tertitskiy, esperto di storia nordcoreana all’Università Kookmin di Seul che su Nk News scrive che “questa parola non indica direttamente un miglioramento del suo status o suggerisce che sia stata consacrata come successore, poiché i media statali l'hanno già usata in precedenza per coloro che non fanno parte della linea di successione, come la madre e la moglie di Kim Jong-un”.

Mettere una donna, in futuro, sul trono del Paese, richiederebbe un cambiamento di mentalità inaudito nella società patriarcale della Corea del Nord e quasi certamente scatenerebbe una certa resistenza da parte degli alti ranghi dell’esercito. “Penso che Kim invece sceglierà di passare il controllo al figlio maschio quando sarà il momento”, diceva il mese scorso a Deutsche Welle Toshimitsu Shigemura, professore dell'Università Waseda di Tokyo e autore di numerosi libri sulla dinastia Kim. Il figlio maschio in pubblico però non si è mai visto. […] Piu che di successione, alcuni sostengono allora che l'apparizione della bambina nella propaganda ufficiale potrebbe invece essere un modo per cercare di "umanizzare" il leader.

