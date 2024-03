KIM KEON HEE COME KATE MIDDLETON: DA QUATTRO MESI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE DELLA FIRST LADY COREANA – LA 51ENNE, MOGLIE DEL PRESIDENTE YOON SUK YEOL, È SPARITA DAI RADAR DOPO L’ULTIMA VISITA IN EUROPA DELLA COPPIA A DICEMBRE – UN FATTO INSOLITO VISTO CHE LA DONNA È SEMPRE ACCANTO AL MARITO E LO ACCOMPAGNA IN TUTTE LE VISITE UFFICIALI – MA C’È CHI SOSPETTA CHE…

Estratto dell'articolo di Federico Giuliani per www.ilgiornale.it

kim keon hee yoon suk yeol 1

Che fine ha fatto Kim Keon Hee? La First Lady della Corea del Sud, moglie del presidente Yoon Suk Yeol, è scomparsa dalla scena. Non si vede più in pubblico da ormai quattro mesi e la sua assenza ha iniziato a far discutere. Miss Kim, 51 anni, è stata vista l’ultima volta insieme al marito lo scorso dicembre, quando la coppia è rientrata in patria al termine di un viaggio istituzionale nei Paesi Bassi. In precedenza, a novembre, Kim aveva accompagnato Yoon nel Regno Unito, facendo tappa anche a Buckingham Palace. Qui aveva incontrato e parlato con Kate Middleton, principessa del Galles sparita dalla luce dei riflettori dal 25 dicembre.

kate middleton kim keon hee

La scomparsa della First Lady sudcoreana

Kim Keon Hee è scomparsa dalla scene pubbliche proprio come Kate Middleton. Una strana coincidenza che non è affatto passata inosservata, e che ha generato molteplici indiscrezioni e bizzarre teorie su quanto sia accaduto alle due donne. Per quanto riguarda la First Lady sudcoreana, l'ufficio presidenziale è rimasto in silenzio sul motivo dell'assenza della moglie di Yoon, nonché su dove si trovi. Non sono stati menzionati problemi di salute.

kim keon hee yoon suk yeol 3

La prolungata assenza di Kim risulta tuttavia essere insolita, dato il ruolo attivo che la donna ha sempre messo in mostra durante le apparizioni pubbliche del signor Yoon, dei suoi impegni con diversi dignitari diplomatici stranieri negli scambi culturali […]

Alcuni commentatori politici hanno quindi suggerito che l’ufficio presidenziale potrebbe aver intenzionalmente tenuto la signora Kim lontana dagli impegni ufficiali per mitigare l’accumulo di "sentimenti negativi" accumulati dal pubblico nei confronti della coppia presidenziale emersi dopo lo scandalo della borsa Dior divampato alla fine del 2023.

kim keon hee 2

La First Lady aveva infatti ricevuto in dono una lussuosa borsa Christian Dior, del valore di tre milioni di won in violazione della legislazione anti-corruzione. Questo scandalo esploso a mezzo stampa, unito all'incapacità dell'ufficio presidenziale di affrontarlo nel migliore dei modi, ha indebolito la popolarità del signor Yoon. Dunque, dietro la scomparsa di Kim potrebbe esserci un movente politico. Ancora nebbia fitta, invece, sulla vicenda Kate. Certo è che sia Kim Keon Hee che Kate Middleton risultano essere “scomparse” quasi in contemporanea.

il presidente sud coreano yoon suk yeol con la moglie kim keon hee kim keon hee 3 kim keon hee 6 kim keon hee 5 kim keon hee 4 kim keon hee 1 kim keon hee yoon suk yeol 2