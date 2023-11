27 nov 2023 12:53

KIMBERLY BONVISSUTO È STATA RITROVATA: "LA RAGAZZA È IN TERRITORIO ITALIANO E IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE" - LA 20ENNE DI BUSTO ARSIZIO ERA SCOMPARSA LUNEDI' SCORSO: ALLA FAMIGLIA AVEVA RACCONTATO DI ANDARE A CENA CON LA CUGINA MA, IN REALTÀ, SI TRATTAVA SOLO DI UNA BUGIA PER USCIRE CON UN RAGAZZO - PER GLI INVESTIGATORI SI SAREBBE TRATTATO DI UN ALLONTANAMENTO: "VOLONTARIO E NON CAUSATO DA INTIMIDAZIONI O MINACCE…"