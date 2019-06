KNOX ON HEAVEN’S DOOR - AMANDA È TORNATA IN ITALIA ED È STATA ACCOLTA COME UNA STAR ALL’APERITIVO INAUGURALE: SPRITZ, VESTITO LILLA E RISATE - MA I LEGALI DI MEREDITH KERCHER SI SONO ARRABBIATI: “LA DECISIONE DI FARLA PARTECIPARE AL FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE È INOPPORTUNA…” - RAFFAELE SOLLECITO INVECE NON E' STATO NEANCHE INVITATO...

Franco Giubilei per “la Stampa”

amanda knox a modena 4

Simile a un fantasma, ieri mattina Amanda Knox si è materializzata all' aeroporto di Linate insieme al fidanzato Christopher Robinson. Con aria dimessa e a capo chino ha schivato le telecamere, si è infilata velocemente in una berlina bianca e solo in serata è riapparsa a Modena, all' aperitivo inaugurale del Festival della giustizia penale di cui è la vera star.

l'arrivo di amanda knox a linate 9

Nel cortile del chiostro di San Geminiano, sede della facoltà di Giurisprudenza, è sembrata molto più distesa e a suo agio mentre sorseggiava uno spritz mano nella mano col promesso sposo: lei in vestito lilla senza maniche, capelli sciolti, e lui in casual look come solo gli americani sanno abbigliarsi. «Sono orgoglioso della mia donna, la mia eroina, e orgoglioso del suo libro "Your Content, My Life"», ha scritto Christopher in un tweet.

la vittima Meredith Kercher

Cameramen e giornalisti, tenuti a debita distanza, facevano quel che potevano da un angolo remoto del chiostro, compresa la Cnn che era lì fuori ad aspettarla dal pomeriggio. La 32enne Amanda invece è rimasta ligia all' impegno per cui non dirà una parola pubblicamente fino a domattina, quando racconterà la sua esperienza di imputata di omicidio sotto i riflettori accesi dei mass media di mezzo mondo durante il forum «Il processo penale mediatico».

delitto meredith

Nessun riferimento - assicurano gli organizzatori dell' evento, Camera penale di Modena e Italy Innocence Project - al merito delle vicende processuali che la videro prima condannata in primo grado per omicidio con l' ex fidanzato Raffaele Sollecito, poi assolta in appello otto anni fa, quando fu scarcerata e se ne tornò a Seattle, quindi condannata nuovamente a Firenze e infine assolta con sentenza definitiva nel 2015. Solo l' ivoriano Rudy Guede è rimasto in carcere con la condanna passata in giudicato per omicidio in concorso e violenza sessuale.

amanda knox a modena 1

L' altro protagonista di questa storia, Raffaele Sollecito, anche lui assolto, ha detto a Il Corriere dell' Umbria che non incontrerà Amanda: «Lei mi ha solo parlato dell' evento di Modena, dove tra l' altro io non sono stato invitato, e non abbiamo in programma di vederci. Se mi dispiace? Direi di no, non abbiamo più tutto questo gran rapporto, ci sentiamo piuttosto sporadicamente».

SOLLECITO 1

Secco il commento del legale della famiglia di Meredith, Francesco Maresca, sulla visita della giovane americana: «Una decisione inopportuna, dovrebbe tenersi stretta la sentenza di assoluzione senza tentare di trovare consensi». A Modena, intanto, gli organizzatori fanno di tutto per stendere una cortina protettiva intorno ad Amanda: segreto il ristorante dove ha pranzato ieri, ignoto l' albergo dove ha passato la notte, e giornalisti tenuti il più possibile alla larga.

rudy guede

Ieri non volevano neanche farli avvicinare al chiostro, c' è voluto l' intervento del direttore del dipartimento di Giurisprudenza e del rettore, che non erano a conoscenza dell' esclusione dei cronisti, per permettere un ingresso fugace nel cortile della facoltà universitaria. A quanto si sa, per il suo intervento al Festival della giustizia penale non riceverà alcun pagamento: «Le sono state rimborsate soltanto le spese di viaggio», spiega l' avvocato Martina Cagossi, dell' associazione Italy Innocence Project.

amanda knox a modena 7

Il budget della manifestazione non è certo faraonico, assicurano, e le spese sono contenute anche per ristoranti, hotel e cocktail d' inaugurazione, condito da musica live e spettacolo di danza di bambini.

amanda knox a modena 6

Un clima leggero su cui si riaffaccia la cronaca dura di un delitto e di un processo che fece discutere tutta l' Italia: la Knox «è una cittadina libera e come tale può andare dove vuole - dice Giuliano Mignini, sostituto procuratore alla corte d' appello di Perugia e pubblica accusa al processo per la morte di Meredith -. Io ragiono in termini di legalità: lei ha ritenuto di tornare in Italia ed è una posizione legittima. Immagino che dirà delle pressioni mediatiche nel processo, che purtroppo ci furono davvero.

RAFFAELE SOLLECITO E AMANDA KNOX

All' inizio la pressione ha giocato contro di lei. Ora giocano a suo favore e le vittime sono diventate gli inquirenti e la città». Il pm ricorda che «l' ultima sentenza fu una sorpresa per tutti noi esperti, nessuno avrebbe scommesso su un' assoluzione definitiva della Cassazione. Ne abbiamo preso atto».

amanda knox a modena

In attesa che parli la protagonista, gli organizzatori del festival ribadiscono le ragioni della partecipazione di Amanda: «L' abbiamo invitata perché è un classico esempio di processo mediatico, e le polemiche conseguite sono la plastica rappresentazione degli irreparabili danni che la mass-mediaticità del processo causa», dice l' avvocato Guido Sola, presidente della Camera penale di Modena. «Stiamo ragionando di una persona assolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. Premesso che anche chi è condannato ha diritto di esprimere la sua opinione in privato e in pubblico, a maggior ragione penso debba spettare a chi è assolto».

