KODAK BLACK A CAPRI

(ANSA) - Kodak Black, l'eccentrico e noto rapper americano, è in vacanza a Capri con l'intera famiglia al seguito che ha scelto come base per le sue serate e dove ha dato vita a varie performance canore insieme allo staff del ristorante "Al Capri" dei titolari Enzo Iuele e Massimo Verde. Tre serate di show gratuiti per gli habitué del locale a pochi passi dalla Piazzetta con vista sul golfo di Napoli, dove il cantante 26enne ha trovato l'ambiente ideale tanto da diventare subito amico del gruppo di capresi e dei vacanzieri che per alcune sere lo hanno applaudito nei suoi fuori programma.

KODAK BLACK A CAPRI

E il pluripremiato cantante che viene applaudito in ogni sua esibizione da migliaia di fans si è sentito talmente a suo agio in particolare con Antonio, il giovane maître del locale. Al momento di lasciare il ristorante per l'ultima volta ed aver posato con tutti quelli che gli avevano tenuto compagnia per molte sere, al posto di una lauta mancia Kodak Black, che era con la sua compagna Cuban Doll, ha voluto lasciare al giovane maître un suo personale ricordo sfilandosi dal braccio un prezioso bracciale in oro bianco e tappezzato di preziosi brillanti che lui stesso ha allacciato al polso del responsabile della sala del ristorante, che non si aspettava di ricevere un tale dono.

KODAK BLACK A CAPRI

Poi il rapper ha improvvisato un motivo creato all'istante che ha coinvolto poi anche tutto il resto dello staff. La serata si è chiusa con saluti, abbracci ed un arrivederci a presto lodando il clima che aveva respirato nel locale e che aveva reso a lui ed al gruppo di amici e lpiù bella e felice la loro vacanza caprese.