IL KUWAIT HA LA SUA PRIMA CONDUTTRICE TELEVISIVA FRUTTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L'ANOMALIA E' CHE LA BONONA È BIONDA, CON GLI OCCHI CHIARI E VESTITA IN ABITI OCCIDENTALI E NON HA NIENTE DI "KUWAITIANO" - IL MOTIVO? UFFICIALMENTE PER RAPPRESENTARE TUTTI VISTO CHE IL PAESE È ABITATO PER IL 60% DA STRANIERI. MA DI QUESTA PERCENTUALE SOLO LO 0,7% VIENE DA PAESI OCCIDENTALI E…