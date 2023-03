LACRIME AMARE - TRE PERSONE SONO MORTE E ALTRE OTTO HANNO PERSO LA VISTA DOPO AVER USATO LACRIME ARTIFICIALI CONTAMINATE DA UN RARO BATTERIO ACQUISTATI NELLE FARMACIE DEGLI STATI UNITI - 68 PAZIENTI IN 16 STATI SONO STATI INFETTATI DA QUESTO "RARO CEPPO" DI PSEUDOMONAS AERUGINOSA CHE, IN ALCUNI CASI, HA PORTATO A ULCERE DEVASTANTI: A QUATTRO PAZIENTI CHE HANNO UTILIZZATO I COLLIRI “ARTIFICIAL TEARS” DISTRIBUITI DA EZRICARE E DELSAM PHARMA SONO STATI RIMOSSI I BULBI OCULARI E…

Tre persone sono morte e altre otto hanno perso la vista dopo aver usato colliri contaminati da un raro batterio acquistati nelle farmacie degli Stati Uniti.

Al 14 marzo, 68 pazienti in 16 stati sono stati infettati da questo "raro ceppo" di Pseudomonas aeruginosa, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). A quattro pazienti che hanno utilizzato i colliri “Artificial Tears” sono stati rimossi i bulbi oculari.

Global Pharma Healthcare ha ritirato le lacrime artificiali che erano state distribuite da EzriCare e Delsam Pharma il mese scorso. In genere, il prodotto viene utilizzato da persone che soffrono di secchezza oculare che necessitano di ulteriore lubrificazione.

Le gocce erano state vendute nei drugstore di tutto il paese, tra cui Walmart, Target e CVS, e su Amazon, anche se da allora i prodotti sono stati ritirate. I CDC stanno esortando i pazienti che hanno usato le lacrime artificiali di EzriCare o Delsam Pharma e che hanno notato i sintomi di un'infezione agli occhi di ricorrere a cure mediche "immediatamente".

I segni di un'infezione oculare includono secrezione gialla o verde dall'occhio; dolore o fastidio agli occhi; arrossamento dell'occhio o della palpebra; sensazione di qualcosa negli occhi; maggiore sensibilità alla luce; e visione offuscata.

l CDC hanno identificato i 16 stati in cui i pazienti sono stati infettati: California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, North Carolina, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Utah, Washington e Wisconsin.

Le gocce richiamate sono state prodotte da Global Pharma Healthcare in India, dove il batterio - Pseudomonas aeruginosa - è comunemente collegato a dei focolai di infezione negli ospedali. Può diffondersi attraverso mani contaminate o apparecchiature mediche.

L'epidemia è considerata particolarmente preoccupante perché i batteri sono resistenti agli antibiotici standard.

Due studi pubblicati su JAMA Ophthalmology questa settimana hanno fornito maggiori dettagli sulle infezioni. In un caso, una donna di 72 anni ha perso la vista dall'occhio sinistro dopo aver usato le lacrime artificiali EzriCare per circa una settimana.

«Ha iniziato a notare di vedere in maniera offuscata dall’occhio sinistro - ha detto il dottor Ahmed Omar, un oftalmologo presso l'University Hospitals Cleveland Medical Center, che ha curato la donna - Inizialmente era indolore, ma secondo la paziente e suo marito, una mattina si è svegliata e ha trovato del liquido giallo sul cuscino. Ed è allora che ha iniziato a notare che l'aspetto dei suoi occhi era cambiato».

Quando la donna si è recata al pronto soccorso, i medici le hanno riscontrato una grossa ulcera alla cornea sinistra. È rimasta in ospedale per tre settimane. Alla fine ha perso la vista nell'occhio sinistro.

Un altro caso di studio ha coinvolto un uomo di 72 anni che ha sviluppato una significativa perdita della vista a causa di un'infezione della cornea. Successivamente è migliorato, ma ha ancora problemi di vista.

