11 nov 2024 16:54

LACRIME DI COCCODRILLO - È MORTO CASSIUS, IL COCCODRILLO MARINO PIÙ GRANDE DEL MONDO IN CATTIVITÀ: IL BESTIONE, LUNGO 5,48 METRI E PESANTE OLTRE 700 CHILI, È DECEDUTO PER CAUSE NATURALI IN AUSTRALIA ALL'INTERNO DEL PARCO DOVE VIVEVA DA 37 ANNI - CASSIUS AVEVA 110 ANNI, MA NON ERA IL COCCODRILLO PIÙ VECCHIO ANCORA IN VITA...