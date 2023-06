LACRIME DI COCCODRILLO - TE PAREVA: MAURIZIO CATTELAN VIENE CRITICATO PER L'INSTALLAZIONE DI UN COCCODRILLO IMBALSAMATO DI NEL BATTISTERO DI CREMONA - SECONDO I SOLITI INDIGNATI PERMANENTI, L'OPERA, ESPOSTA IN OCCASIONE DELL'ART WEEK, NON AVREBBE DOVUTO STARE IN UN LUOGO RELIGIOSO - MA NON È LA PRIMA VOLTA: AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DI CURTATONE (MANTOVA), C'È UN ALTRO COCCODRILLO, MESSO LÌ NIENTEMENO CHE DALLA FAMIGLIA GONZAGA...

Giovanni Gardani per www.corriere.it

il coccodrillo di maurizio cattelan nel battistero di cremona

Che Maurizio Cattelan, artista provocatorio per antonomasia, faccia discutere non è una novità. Casomai fa notizia il fatto che stavolta ad alzare i decibel della polemica sia non una sua opera in sé ma la collocazione della stessa. Il coccodrillo imbalsamato dell’artista di Padova infatti è stato esposto all’interno dell’Art Week, in programma fino al 4 giugno, nel Battistero di Cremona, che sorge a pochi passi dall’iconico Duomo e dal suo Torrazzo.

[…] Secondo qualcuno, però, il coccodrillo non avrebbe dovuto stare in un luogo religioso così simbolico. Don Maurizio Pedretti, sacerdote che opera al Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, ha attaccato duramente la stessa Diocesi di Cremona, […]

Il sacerdote sostiene che la scelta di ospitare un artista contemporaneo e irriverente all’interno di un luogo sacro sia un modo per fare pubblicità, forse, al Museo Diocesano che è stato inaugurato nel 2021 e che sta cercando di farsi conoscere raccogliendo tutto il patrimonio artistico delle chiese della Diocesi di Cremona. Quest’ultima non ha voluto commentare, mentre c’è chi - tra gli amanti dell’arte e i critici - ricorda come un coccodrillo imbalsamato sia presente in un altro edificio religioso, non lontano da Cremona, ossia il Santuario della Madonna delle Grazie di Curtatone (Mantova).

coccodrillo imbalsamato appeso AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DI CURTATONE

Lì, però, la questione è diversa e non riguarda la simbologia collegata all’animale. A posizionare quel coccodrillo - in posizione orizzontale e non verticale, a differenza di quello di Cattelan - pare fosse stata nientemeno che la famiglia Gonzaga, […] A livello puramente simbolico il coccodrillo, che ricorda il drago e dunque il diavolo, è icona del male: incatenarlo verso l’alto significa renderlo innocuo e dunque fare vincere il bene, chiedendo l’intercessione divina per tale scopo.

