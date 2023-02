LACRIME MIE O LACRIME TUE? SE FATE INCAZZARE ELODIE A PIANGERE SARETE VOI! – NEL DOCUMENTARIO SULLA VITA DELLA CANTANTE DEL QUARTACCIO SI VEDE ELODIE SBROCCARE IN AEROPORTO CONTRO UN UOMO CHE, PARLANDO AL TELEFONO, HA DETTO “HO VISTO ELODIE, STA SOTTO EFFETTO DI QUALCOSA” – LEI, SENTENDO LA CONVERSAZIONE, È IMPAZZITA E GLI HA INIZIATO A URLARE CONTRO. PER CALMARLA È DOVUTA INTERVENIRE LA POLIZIA…

Non fate incaz*** Elodie. È uno degli insegnamenti che emerge dalla nuova docu-serie sulla cantante romana Sento Ancora La Vertigine, visibile on-demand sulla piattaforma Prime Video. […]

E sono tanti gli episodi che svelano il “dietro le quinte” dei suoi innumerevoli appuntamenti: dalle chiacchierate in camerino con Carlo Verdone agli sbalzi d’umore in studio per registrare il nuovo album. […]

Nella serie, ovviamente, non vengono raccontati solo episodi legati all’attività professionale di Elodie, ma emerge anche il suo privato e da qui viene “l’incazzatura” di cui sopra. La cantante di Quartaccio, infatti, racconta un aneddoto che le è capitato di recente in un aeroporto.

In attesa della chiamata al gate per imbarcarsi, stanca e sovrappensiero, intercetta involontariamente la chiacchierata telefonica di una persona che, avendola evidentemente riconosciuta, fa un commento fuori luogo con il suo interlocutore: “Ho visto Elodie, ma non mi ha manco calcolato. Sta sotto effetto di qualcosa”. Non l’avesse mai detto.

A quel punto Elodie si è imbufalita ed è andata a muso duro contro l’uomo: “Ero lì che, a quel punto, per com’ero nera, potevo sembrare davvero sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”.

Un nervosismo che, come lei stesso ammette, nasce dall’intolleranza della cantante nei confronti del giudizio o pregiudizio che si manifesta in ogni attimo della sua vita, anche quando si trova da sola in un luogo pubblico come, appunto, l’aeroporto. L’uomo oggetto dell’invettiva, nel frattempo, è rimasto di sale, probabilmente colto di sorpresa da una reazione che non immaginava minimamente.

Il video di questa sua confessione è diventato già virale sul web e che faccia da lezione. Se incontrate Elodie per strada, occhio a quello che dite. Potreste ritrovarvela contro a muso duro!

