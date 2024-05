LACRIME A PORTATA DI CLICK – CHIARA FERRAGNI TORNA SU TIKTOK CON UN VIDEO IN CUI FRIGNA ASCOLTANDO UNA CANZONE: PROVA A IMITARE LE 15ENNI ALLA LORO PRIMA STORIELLA FINITA MALE - AI SUOI FOLLOWER ALLOCCHI HA RACCONTATO CHE SI E' COMMOSSA DOPO AVER VISTO UN FILMATO IN CUI VENGONO MOSTRATE COPPIE INNAMORATE – SARÀ VERA TRISTEZZA PENSANDO A FEDEZ TRA LE BRACCIA DI UNA 20ENNE O UN’ALTRA OPERAZIONE "EMPATIA"? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Pietro Guerrini per www.libero.it

Chiara Ferragni è tornata su TikTok […] Dopo un silenzio che durava dallo scorso 14 maggio (con un video che aveva sfiorato 2 milioni di views), nella giornata di ieri Chiara Ferragni è tornata a pubblicare su TikTok. Il suo ritorno, inutile dirlo, ha subito calamitato i fan: l’influencer ha prima chiamato a raccolta i suoi follower chiedendo loro di "scrivere la caption" per il suo primo video, ma nella notte ha condiviso un filmato dall’atmosfera completamente diversa.

L’imprenditrice si è infatti mostrata in lacrime, commossa dal recente trend di TikTok sulle note della canzone "Le parole più grandi" di Coez (forse anche in virtù del suo recente periodo buio e della rottura col marito Fedez). "Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend" ha scritto Chiara Ferragni, facendo riferimento al trend in cui vengono mostrati video, foto e, in generale, storie di coppie innamorate. Pubblicato nella notte, il video è diventato subito virale su TikTok raggiungendo quasi 50mila like in poco più di un’ora e più di 150mila mi piace in mattinata.

Il ritorno di Chiara Ferragni su TikTok ha attirato l’attenzione dei fan non soltanto per la vulnerabilità con cui si è mostrata l’imprenditrice digitale, ma anche e soprattutto per un like "tattico" spuntato tra i commenti. Una follower ha infatti invitato l’influencer a farsi coraggio, consolandosi con quella che potrebbe essere la sua prossima fiamma. "Chiara lo farai tra poco con Jacob Elordi" ha scritto la fan, guadagnandosi anche il like della stessa Ferragni. Quest’ultima, infatti, non ha mai negato di avere una crush per l’attore di Euphoria, che tempo fa definì "l’uomo più sexy del mondo" […]

