25 apr 2023 18:24

LE LADRE ROM RIESCONO SEMPRE A FREGARE LO STATO ITALIANO – ENNESIMO ARRESTO PER UNA 25ENNE NOMADE A MILANO: È STATA BECCATA A RUBARE CON DUE “COLLEGHE” IN UN APPARTAMENO, IN ZONA SAN SIRO. UNA VOLTA IN MANETTE, È STATA IDENTIFICATA: NEL SUO CASELLARIO SI CONTANO 25 ARRESTI, I PRIMI QUANDO ERA APPENA 14ENNE. POI È STATA SEMPRE RILASCIATA. E ANCHE QUESTA VOLTA CHIEDE DI USCIRE PER ALLATTARE IL FIGLIO NEONATO. QUASI SICURAMENTE, POTRÀ FARLO, PER POI TORNARE SUBITO A RUBARE