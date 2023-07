LADRO COMANDA COLORE - L’INCREDIBILE STORIA DI UN 43ENNE ALBANESE, SCARCERATO DOPO AVER INDOSSATO DELLE LENTI A CONTATTO COLORATE PER CONFONDERE I GIUDICI DI TORINO: SULL’IDENTIKIT I CARABINIERI PARLAVANO DI OCCHI MARRONI, MA L’UOMO IN AULA AVEVA GLI OCCHI AZZURRI - RIMESSO IN LIBERTÀ, IL FURBASTRO ERA SPARITO FINO A QUANDO…

Estratto dell’articolo di Elisa Sola per www.lastampa.it

lenti a contatto 1

Gli occhi azzurri. Non erano autentici, ma l’effetto delle lenti a contatto colorate che il ladro aveva indossato prima di presentarsi davanti ai giudici. Con questo stratagemma un uomo di 43 anni è riuscito ad evitare la prigione. Perché i magistrati del tribunale del Riesame che dovevano valutare se scarcerarlo, dopo che l’uomo era stato arrestato, sono rimasti spiazzati quando in udienza, anziché comparire un individuo con gli “occhi marroni”, come avevano scritto i carabinieri nel verbale, si è palesato un indagato con gli “occhi cerulei”.

lenti a contatto 3

[…] Così Gerti Mesuti — che nel frattempo non aveva confessato il furto di cui lo accusavano — era stato rimesso in libertà. Poi era sparito. Fino a quando, dopo che il processo era iniziato senza di lui, era stato arrestato per un altro caso simile.

Nonostante il mistero del colore degli occhi ufficialmente non sia mai stato risolto, carabinieri e procura non hanno dubbi sul fatto che siano stati “camuffati”, così, alla fine del processo, la giudice Giulia Casalegno ha inflitto all’imputato una condanna a due anni e otto mesi di reclusione accogliendo la tesi dell’accusa, e ribaltando quella del Riesame.

lenti a contatto 2

Mesuti, che è di nazionalità albanese, è stato condannato per un furto in villa commesso, con un complice italiano, il 13 febbraio 2021 a Caselle. Erano spariti da quella casa gioielli e orologi d’oro. I carabinieri avevano identificato la sera stessa il complice italiano. L’identikit del fuggitivo era stato disegnato subito. I militari cercavano un uomo dell’Est, alto circa un metro e 70, senza barba né baffi e, per l’appunto, con gli «occhi marroni».

lenti a contatto 4 lenti a contatto 5