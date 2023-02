18 feb 2023 13:45

LADROCINIO SUL NILO – UNA BANDA DI FALSARI ERA RIUSCITA A COSTRUIRE UNA FINTA NECROPOLI EGIZIA A BENI SUEF, IN EGITTO, PER VENDERE REPERTI FAKE AGLI ANTIQUARI: I TRUFFATORI PRESENTAVANO COME ORIGINALI MANUFATTI FATTI CON IL GESSO O COMPRATI NEI MERCATINI PER TURISTI, CHE IMITAVANO GROSSOLANAMENTE GLI ORIGINALI – LE PARETI DELLA TOMBA ERANO STATE DIPINTE COPIANDO LE IMMAGINI DAI LIBRI SCOLASTICI