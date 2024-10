12 ott 2024 19:50

LADRUNCOLI IN ERBA - A GROSSETO, UN 14ENNE E UN 12ENNE FANNO IRRUZIONE IN CASA DI UNA 90ENNE, RUBANO SOLDI E OGGETTI PREZIOSI E POI SCAPPANO VIA, MA VENGONO FERMATI DAI CARABINIERI CHE IN QUEL MOMENTO STAVANO PASSANDO SOTTO LA CASA DELL’ANZIANA SIGNORA – I MILITARI SONO ARRIVATI DOPO AVER SENTITO LE URLA DISPERATE DELLA VECCHIETTA: OLTRE ALLA REFURTIVA, DAL VALORE DI CIRCA 5MILA EURO, I DUE RAGAZZINI SONO STATI TROVATI IN POSSESSO DI ARNESI DA SCASSO…