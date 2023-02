17 feb 2023 15:46

DI LADY DIANA NON SI BUTTA VIA NIENTE – LE 32 LETTERE PERSONALI DELLA PRINCIPESSA, SPEDITE AI CONIUGI KASSEM, SONO STATE VENDUTE ALL’ASTA PER 161MILA STERLINE - I DUE NON VOLEVANO TRAMANDARLE AI FIGLI E HANNO BEN PENSATO DECISO DI MONETIZZARE IL DOLORE DI DIANA, CHE RACCONTAVA I TRAGICI DETTAGLI DEL SUO DIVORZIO: “SE AVESSI SAPUTO UN ANNO FA COSA AVREI VISSUTO, NON AVREI MAI ACCONSENTITO. È TUTTO ATROCE E TERRIBILE…”