Da www.rainews.it

il video della regina con paddington bear per il platinum party 2

A sorpresa, la regina Elisabetta II ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso Paddington, l'amato personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond. La clip è stata realizzata mesi fa dalla Bbc ed è stata trasmessa questa sera a sorpresa, proprio come parte delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno.

Nella sequenza, Paddington offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma la regina rifiuta dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza.

il video della regina con paddington bear per il platinum party 1

Subito dopo, un maggiordomo avvisa la monarca che all'esterno è tutto pronto per le celebrazioni del Giubileo di Platino, mentre la folla all'esterno esplode a festa. "Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto" dice l'orso Paddington. Sua Maestà risponde con un sorriso: "Lei è molto gentile".

Poi i due usano un cucchiaino d'argento sui loro piattini da tè per battere il tempo del brano dei Queen 'We Will Rock You' che ha aperto il concerto del Giubileo davanti a Buckingham Palace.

il video della regina con paddington bear per il platinum party 3

E poi inizia veramente il concerto in onore della regina. All'evento hanno partecipato 22.000 persone mentre altre milioni di persone sono rimaste davanti alla tv per la diretta trasmessa dalla Bbc. Si sono esibiti, tra gli altri, di Rod Stewart, Diana Ross, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, George Ezra e Sam Ryder.

il video della regina con paddington bear per il platinum party 4 il video della regina con paddington bear per il platinum party 5