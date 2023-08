LAGLIO, LA MULTA ME LA PIJO – IL SINDACO GIANCARLO PREMOLI SCENDE IN STRADA IN VERSIONE SCERIFFO CONTRO I PARCHEGGI SELVAGGI DEI TURISTI: NEL PAESE D’ADOZIONE DI GEORGE CLOONEY, I VISITATORI SE NE SBATTONO DEI DIVIETI E MOLLANO LE MACCHINE A NOLEGGIO REGOLARMENTE IN SOSTA VIETATA – IL PRIMO CITTADINO SI È INCAZZATO ED È ANDATO IN STRADA PERSONALMENTE A FARE LE MULTE PER PRESTARE SOCCORSO ALL’UNICA VIGILESSA…

Alle 5.43 di ieri mattina un residente di Laglio che doveva uscire per andare al lavoro era bloccato in casa da un’auto a noleggio parcheggiata davanti al suo ingresso, peraltro in una zona a traffico limitato. È stata necessaria una chiamata alla società proprietaria del veicolo e l’intervento del sindaco per sbloccare la situazione e far spostare la macchina. «È solo l’ultimo caso in ordine di tempo — dice Giancarlo Premoli, da pochi mesi primo cittadino del paese d’adozione di George Clooney —. La sosta selvaggia a Laglio è diventata un’emergenza. Un problema di sicurezza stradale e un grave disagio per i residenti, soprattutto nel fine settimana, ma anche negli altri giorni, come dimostra l’episodio delle scorse ore».

Preoccupato da una situazione diventata ingestibile e sollecitato da decine di segnalazioni dei residenti, il sindaco ha provato anche ad occuparsi personalmente delle multe. Con l’unica vigilessa in servizio in paese, ha battuto strade e piazze per individuare e sanzionare le auto lasciate in sosta in modo irregolare.

[…] Le auto, a Laglio, nei giorni di maggiore afflusso di visitatori sono ovunque. «In divieto di sosta in tutti gli spazi possibili, anche dove la strada è più stretta, in prossimità delle curve o sul marciapiede — dice il sindaco —. Ma anche negli spazi riservati ai residenti, che pagano un abbonamento annuale e persino in quelli riservati al Comune. I turisti, i conducenti di auto a noleggio, spesso si sentono liberi di parcheggiare ovunque.

Tanto più che in molti casi ignorano anche le eventuali multe. Spero che, anche con qualche intervento più repressivo, i nostri ospiti capiscano che sono i benvenuti, ma che ci sono regole che devono valere per tutti e che dobbiamo rispettarci a vicenda. Gli interventi che abbiamo fatto nelle scorse settimane qualche effetto positivo lo hanno avuto — conclude Premoli —. Continueremo, sperando di sensibilizzare le persone».

