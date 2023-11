LAGUNA BANG BANG - DIETRO ALL'OMICIDIO DI KHALIL BEN MALLAT, IL 25ENNE TUNISINO UCCISO A FUCILATE IN UN BAR DEL CENTRO DI VENEZIA, POTREBBERO ESSERCI QUESTIONI LEGATE ALLA DROGA - PRIMA DELL'AGGUATO C'ERA STATA UNA LITE CON IL KILLER, IL 33ENNE RAFFAELE MARCONI: MALLAT AVEVA ESTRATTO UN COLTELLO E AVEVA SFREGIATO AL VOLTO L'ITALIANO - SUBITO DOPO LA RISSA, L'ASSASSINO È TORNATO A CASA E A QUEL PUNTO…

Estratto dell'articolo di Antonella Gasparini per il “Corriere della Sera”

khalil ben mallat

È entrato nel bar con un fucile a canne mozze, l’ha puntato a un metro di distanza dalla vittima e ha sparato. Khalil Ben Mallat, 25 anni, tunisino, è morto poco dopo. Il presunto assassino, Raffaele Marconi, veneziano, 33 anni, è scappato verso casa a poca distanza dal luogo della sparatoria […]. Lì qualche ora dopo i carabinieri lo hanno fermato. Era dai tempi della Mala del Brenta, negli anni Ottanta e Novanta, che Venezia non assisteva a sparatorie nel cuore della città.

Raffale Marconi, trasportatore acqueo 33enne di una ditta veneziana, sposato e padre di due bambini, è stato fermato in casa, a poca distanza dal bar. L’arma, priva di matricola e detenuta illegalmente, l’hanno recuperata i natanti in un canale, dove l’aveva gettata scappando. In mattinata si era sparsa la voce che si trattasse di un omicidio legato a una donna, addirittura che fosse nato da apprezzamenti pesanti alla compagna di Marconi, ma gli investigatori negano che sia questo il movente.

raffaele marconi

Il delitto sarebbe legato al mondo della droga e in base alle prime ipotesi dei carabinieri sarebbe nato da un banale litigio. Marconi e Mallat si conoscevano, e forse il loro incontro non è stato casuale, ma tra loro c’erano vecchie ruggini irrisolte. Prima del delitto i due uomini avevano litigato in campo San Geremia, a poca distanza dal locale dell’esecuzione, poi la lite è sfociata in una rissa. Ben Mallat ha estratto un coltello e ha sfregiato al volto Marconi. A quel punto il trasportatore sarebbe corso verso casa dove ha recuperato il fucile, tornando pochi minuti dopo nello stesso campo. […]

È stato il panico tra chi stava passeggiando tra le calli e chi rientrava negli hotel, Marconi è scappato correndo con il fucile in mano, tra le grida che uscivano dal bar e chi ha cercato di seguirlo. La rete di telecamere ha permesso di risalire a tutto il percorso fatto dall’uomo in fuga. Mallat, irregolare in Italia e senza lavoro in questo periodo, venerdì era diventato papà e sabato sarebbe venuto a Venezia per festeggiare con qualche amico la nascita del bambino.

