LAGUNA IN FIAMME! – UN AUTOBUS È ANDATO A FUOCO SUL PONTE DELLA LIBERTÀ, CHE COLLEGA VENEZIA A MESTRE: L’AUTISTA SI È ACCORTO DEL FUMO APPENA IN TEMPO, ED È RIUSCITO A FAR SCENDERE TUTTI I PASSEGGERI A BORDO. POI HA PROVATO A SPEGNERE LE FIAMME CON L’ESTINTORE IN DOTAZIONE, MA ORMAI ERA TROPPO TARDI E IL MEZZO È ANDATO COMPLETAMENTE DISTRUTTO… - VIDEO

Il ponte translagunare tra Venezia e Mestre è bloccato a causa di un pullman di linea andato a fuoco mentre si trovava circa a metà del tratto sulla laguna. Nessuna conseguenza per i passeggeri, che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo, scendendo a terra.

A prendere fuoco sarebbe stato il motore. La parte posteriore dell'autobus è stata avvolta dalle fiamme. Le alte colonne di fumo sono visibili da Venezia. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco.

L'autobus - la navetta tra l'aeroporto Canova di Treviso e piazzale Roma a Venezia - era partito alle 13.15 da Treviso, aveva effettuato una sosta a Mestre dove erano scesi quasi tutti i passeggeri ripartendo alla volta di Venezia con tre persone a bordo.

Circa a metà del ponte l'autista si è accorto del fumo, per cui ha fermato immediatamente il mezzo, facendo scendere i passeggeri. Lo stesso autista ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, ma ormai l’incendio aveva iniziato ad avvolgere il mezzo in modo irreparabile. Dato l’allarme, sul posto i vigili del fuoco. Un intervento a sangue freddo e puntuale, quello dell’autista. Nessuna persona è rimasta ferita. Completamente distrutto il mezzo. Si tratta di un bus acquistato circa 5 anni fa per una spesa di 250mila euro. […]

