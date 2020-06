20 giu 2020 18:34

LAGUNA SOLD OUT – VENEZIA PRESA D’ASSALTO DAI TURISTI. CODE OVUNQUE E VAPORETTI PIENI, I PARCHEGGI IN ENTRATA DAL PONTE DELLE LIBERTÀ TUTTI ESAURITI – MA NON È UNA BUONA NOTIZIA: LA CITTÀ NON PUÒ SOPRAVVIVERE CON I TURISTI ITALIANI CHE STANNO UN GIORNO E NON SPENDONO UNA LIRA: SERVONO I RICCONI STRANIERI CHE SPENDONO E SPANDONO