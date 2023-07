29 lug 2023 18:00

LAMA, NON L'AMA - A MILANO UN 23ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER UCCISO L’EX COMPAGNA 20ENNE CON DIVERSE COLTELLATE ALLA GOLA - ZAKARIA ATQAOUI, ITALIANO DI ORIGINI MAROCCHINE, SI È PRESENTATO DAI CARABINIERI ALL’ALBA E HA CONFESSATO DI AVER AMMAZZATO SOFIA CASTELLI, DI 20 ANNI, NELL’APPARTAMENTO DOVE LEI ABITAVA INSIEME AI GENITORI E UN FRATELLINO, DOPO UNA SERATA IN DISCOTECA - LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA NON ERA IN CASA AL MOMENTO DELL'OMICIDIO...