17 ott 2024 14:30

LAMA E NON L'AMA - A SOLERO, IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, IL 61ENNE GIOVANNI SALAMONE HA ACCOLTELLATO A MORTE LA MOGLIE, PATRIZIA RUSSO, NEL SONNO - L'UOMO SI È COSTITUITO AI CARABINIERI DOPO IL DELITTO: "HO UCCISO MIA MOGLIE" - NON È CHIARO IL MOVENTE: TRA LE IPOTESI, UNA RICHIESTA DI DENARO ALLA DONNA PER UN DEBITO CONTRATTO DAL MARITO, ORIGINARIO DI AGRIGENTO, IN SICILIA - PROPRIO MARTEDÌ LA COPPIA ERA TORNATA DALLA SICILIA DOVE AVEVANO...