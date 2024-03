19 mar 2024 09:03

LAMA E NON L'AMA - A TORINO UN 23ENNE CHE VIAGGIAVA IN MONOPATTINO È STATO COLPITO CON UN MACHETE DA UN GIOVANE CHE SFRECCIAVA, INSIEME A UN AMICO, A BORDO DI UNO SCOOTER: IL RAGAZZO, GRAVEMENTE FERITO, È STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO. NON RISCHIA LA VITA, MA POTREBBE SUBIRE L’AMPUTAZIONE DI UNA GAMBA – A SCATENARE LA RABBIA DELL’AGGRESSORE SAREBBERO STATI DEGLI APPREZZAMENTI MOLTO ESPLICITI RIVOLTI ALLA SUA FIDANZATA…