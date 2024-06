17 giu 2024 12:00

LAMA O NON LAMA? – A SCHIO, IN PROVINCIA DI VICENZA, LA SCORSA SERA UN 38ENNE HA INSEGUITO E MINACCIATO I PASSANTI CON IN MANO UN COLTELLO DALLA LAMA DI 12 CENTIMETRI – I POLIZIOTTI, ALLERTATI DALLE URLA (“C'È UN PAZZO COL COLTELLO!”), HANNO AFFRONTATO E BLOCCATO L'UOMO, IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA – NELLA COLLUTTAZIONE UNO DEGLI AGENTI HA RIPORTATO LESIONI…