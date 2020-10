LAMA E NON L’AMA – UN 51ENNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO HA INSEGUITO L’EX AMANTE DELLA MOGLIE E LO HA ACCOLTELLATO DOPO AVER SCOPERTO CHE L’UOMO CONTINUAVA A CERCARE LA DONNA DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE: DOPO UNA LITE L’AGGRESSORE HA PRIMA PICCHIATO IL RIVALE E POI LO HA ACCOLTELLATO AL COLLO…

CBas. per “il Giornale”

Ha accoltellato l' ex amante della moglie, poi è scappato, ma i carabinieri lo hanno trovato e lui ha ammesso tutto. Dopo una lite per motivi passionali sfociata in un tentato omicidio i militari hanno arrestato P.P., 51 anni, residente a Cernusco sul Naviglio e senza precedenti penali.

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15, il 51enne ha seguito in auto il rivale che stava andando a prendere il figlio in una scuola di Segrate. L' aggressore ha tagliato la strada al 47enne, che invece risiede a Pioltello, costringendolo a fermarsi bruscamente poco prima che raggiungesse l' istituto del figlio. Scesi dall' auto, i due uomini si sono messi a litigare violentemente. Poi il marito geloso ha colpito l' altro uomo. Gli ha prima dato un pugno su un occhio, successivamente lo ha accoltellato due volte al collo. Infine è scappato via ed è sparito.

Il ferito è stato soccorso dagli operatori ed è stato portato in codice giallo all' ospedale Città Studi.

Non è in pericolo di vita, anche grazie all' intervento immediato dei sanitari. La lama lo ha raggiunto a pochissimi centimetri dalla giugulare e dalla carotide e anche se per poco non gli ha causato gravi lesioni portandolo alla morte per dissanguamento. Interrogato dai carabinieri della Compagnia di San Donato su quanto fosse successo, il 47enne ha fatto il nome del suo aggressore, che conosceva bene.

I militari hanno trovato il 51enne a casa sua. È stato arrestato con l' accusa di tentato omicidio ed è stato portato a San Vittore. Ha ammesso quasi subito di aver inseguito il rivale e di averlo accoltellato. Da quanto è stato ricostruito dagli investigatori, l' uomo arrestato aveva da poco scoperto che la moglie lo aveva tradito e che aveva avuto una relazione con il 47enne.

Il rapporto extraconiugale era durato due anni e sembra che da poco fosse stato troncato. L' amante della donna però continuava a cercarla per provare a riallacciare i contati con lei. Proprio questa insistenza dopo la rottura, in aggiunta al lungo periodo di tradimenti, avrebbe fatto perdere la testa all' aggressore che rischiato di uccidere l' altro uomo.

