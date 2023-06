LA LAMBORGHINI GUIDATA DALLO YOUTUBER MATTEO DI PIETRO SFRECCIAVA A 124 KM ORARI QUANDO HA COLPITO L'ALTRA MACCHINA E UCCISO UN BIMBO DI 5 ANNI A CASAL PALOCCO – PER IL GIP, I PASSEGGERI A BORDO DEL SUV AVEVANO CHIESTO A DI PIETRO DI RALLENTARE - IL BOLIDE È STATO NOLEGGIATO DAL GRUPPO DI YOTUBER “THE BORDERLINE” PER REGISTRARE UN VIDEO IN CUI PROVAVANO A VIVERE 50 ORE IN UNA MACCHINA DA PUBBLICARE SUL LORO CANALE...

incidente mortale casal palocco 1

1.INCIDENTE A ROMA: GIP, IL SUV VIAGGIAVA A 124 KM ORARI

(ANSA) - Il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro viaggiava a oltre 124 km orari "immediatamente prima dell'impatto" con la Smart che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni. E' quanto emerge dall'ordinanza con cui il gip di Roma ha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato.

2.INCIDENTE ROMA: GIP, AMICI AVEVANO CHIESTO DI RALLENTARE

(ANSA) - Ha noleggiato il Suv Lamborghini con "l'unico ed evidente fine di impressionare e catturare l'attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza a procedere ad una velocità superiore ai limiti indicati.

theborderline 3

Tanto più che alcuni dei passeggeri presenti all'interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità". E' quanto scrive il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto i domiciliari per Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente di Casal Palocco a Roma.

3.INCIDENTE ROMA: GIP, SUV NOLEGGIATO PER SFIDA SOCIAL

incidente mortale casal palocco 2

(ANSA) - "Il Suv era stata preso a noleggio sostanzialmente per realizzare un video di intrattenimento per giovanissimi intitolato 50 ore in una Lamborghini al fine di dimostrare che era possibile vivere in macchina per 50 ore di fila senza scendere mai dal veicolo". E' quanto conferma il gip nell'ordinanza cautelare ai domiciliari emessa nei confronti di Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv coinvolto in un incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni.

incidente mortale casal palocco 3

Secondo quanto riferito agli inquirenti da uno dei ragazzi che era a bordo dell'auto "la sfida era iniziata martedì 13 giugno verso l'ora di pranzo. In realtà si trattava di una finzione, perché il video altro non era che un montaggio di più parti registrate in altri luoghi e poi assembrate o in macchina, simulando scene e situazioni che in realtà non si erano mai verificate.

incidente mortale casal palocco 4

La sfida veniva documentata attraverso una videocamera concessa in comodato d'uso per un tempo indeterminato - è detto nel documento - Le immagini sarebbero state pubblicate a distanza di un paio di settimane, dopo il montaggio e l'aggiunta di effetti e musiche. Il video sarebbe stato pubblicato sul Canale Youtube della società The borderline".

gli youtuber di theborderline prima dell incidente a casal palocco 2

Il magistrato aggiunge, inoltre, che "al momento dell'incidente stavano parlando, il conducente stava guidando e non aveva in mano il telefonino. In auto era presente una piccola telecamera GoPro per effettuare riprese anche esterne".

matteo di pietro vito loiacono.