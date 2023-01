LARVE E LOCUSTE? MAGNATEVELE VOI! – IL 54% DEGLI ITALIANI È CONTRARIO ALL’UTILIZZO DEGLI INSETTI COME INGREDIENTI, SOLO IL 16% VORREBBE METTERSI SOTTO I DENTI UN VERME – IN EUROPA È POSSIBILE VENDERE GLI INSETTI A SCOPO ALIMENTARE DAL 2018 MA IN ITALA NON SEMBRA CHE RISCUOTANO UN GRAN SUCCESSO - LA LISTA DEGLI INSETTI CHE SI POSSONO VENDERE PER ESSERE MANGIATI: VERMI DELLA FARINA, GRILLI, LOCUSTE E LARVE…

Estratto dell’articolo di Claudia Osmetti per “Libero quotidiano”

[…] Gli insetti a tavola? Ma per carità. Il 54% degli italiani è totalmente contrario (ma vuoi mettere una fiorentina alla brace o, per andare sul semplice, due spaghetti aglio e olio?); il 24% si dice indifferente e solamente il 16% quasi quasi una forchettata di prova gliela dà pure. Ché non si sa mai. (Per completare la casista manca il 6% degli intervistati, ma loro sono quelli che manco hanno risposto).

L’indagine l’ha fatta l’istituto Ixè ma è targata Coldiretti, l’associazione che rappresenta gli agricoltori italiani: e vai a spiegarglielo, adesso, all’Unione europea che sta pure ampliando il catalogo (pardon, il menù) dell’alimentazione che ci aspetta. Vaglielo a ricordare, a Bruxelles, che qui, a Roma a Milano a Napoli, le locuste al forno non le vorrà ordinare nessuno. […]

Tuttavia la commercializzazione degli insetti a scopo alimentare, nel Vecchio continente, è stata possibile grazie al regolamento “Novel Food”: correva l’anno 2018, il Covid manco lo avevamo mai sentito nominare e a dare manforte alla misura ci si era messa anche l’Efsa (al secolo l’Autorità alimentare europea) che ha detto “sì”, come in quella popolare pubblicità degli anni Ottanta. Insomma, ha espresso la sua autorizzazione: seppur ricordando che chi è già allergico ai crostacei o agli acari della polvere sarebbe meglio stia lontano dalla farina di cavallette che potrebbe causar loro qualche reazione non troppo indicata.

D’accordo, ma poi, nella pratica quali sono questi prodotti che potremmo trovare al mercato nel “banco insetti”? I vermi gialli della farina, i grilli domestici e le locuste migratorie: più la new-entry fresca fresca di approvazione, arrivata ieri, la larva della farina minore (che scientificamente si chiama Alphitobius diaperinus), congelata, in pasta, essiccata e pure in polvere, la quale sarà disponibile da giovedì prossimo 26 gennaio. […]

