LASCIATE OGNI PIETANZA, VOI CHE ENTRATE - IN PUGLIA NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI PER SPENNARE I VACANZIERI: DOPO LA MINCHIATA DEL “TURISMO DI LUSSO”, PER PERMETTERE AI PROPRIETARI DEI LIDI DI RIFILARE CONTI STRATOSFERICI AI CLIENTI, ARRIVA IL DIVIETO DI PORTARE IL CIBO IN SPIAGGIA DALL’ESTERNO - UN OTTIMO MODO PER COSTRINGERE LA GENTE AD ACCOMODARSI NEI RISTORANTI, DOVE UN’INSALATA DI MARE PARTE DA 12 EURO…

Estratto dell'articolo di Davide Carlucci per www.repubblica.it

C’era una volta il timballo in spiaggia. E il cocomero fresco da mettere sotto la sabbia, la parmigiana, le bibite fresche già pronte con acqua e orzata, menta o amarena. […]

E così, oggi, nei lidi in Puglia non si transige: lasciate ogne pietanza, voi ch’intrate, lo stabilimento è a suo modo una città dolente, nel senso che ha le sue regole e la sua ristorazione interna, e spesso sono dolori per i portafogli, con l'insalata di mare che parte da 12 euro ma può raggiungere anche i 20. Intransigenti controllori verificano gli accessi sospetti e, se scorgono la famigliola con la borsa termica, achtung, verboten!, ordinano di lasciare l’intruso alimentare all’ingresso.

Ma nell’estate del 2023, quella che sta rivelando al mondo una regione senza più freni inibitori nel presentare il conto ai clienti, c’è chi reagisce ed è pronto a ricorrere alle vie legali contro questo nuovo andazzo.

“Semplicemente non lo possono fare. Non ne hanno l’autorità – tuona Dario Duso, avvocato e attivista del Codacons a Bari – e se per questa stagione ormai è tardi, perché i tempi della burocrazia non ci consentirebbero di intervenire in tempo utile, dall’anno prossimo diffideremo chiunque si azzardi a proibire ai bagnanti di accedere al demanio con il proprio cibo”.

L’associazione ha appena concluso un’indagine sui costi dei lidi nel Barese. Si va dai 30 euro del Mar Village di Giovinazzo ai 100 euro in prima fila a Lido Santo Stefano a Monopoli, dai 418 euro di abbonamento quindicinale a Lido Calarena a Mola ai 180 euro mensili di Lido Nettuno a Molfetta. “Alla fine, però – è l’analisi di D’Urso - una semplice domenica al mare per una famiglia barese costa intorno ai 250-300 euro. E questo perché non si sono posti limiti ai privati, che ti fanno pagare fino a 25 euro un’insalata e lasciano sempre meno spazio alle spiagge libere, nonostante paghino canoni concessori esigui. Se poi si mettono anche a vietare di portare da mangiare ai bagnanti, davvero si supera ogni limite”.

I gestori degli stabilimenti confermano che qualche divieto c’è, ma i controlli, assicurano, non sono così ferrei. “I frigoriferi rigidi non li consentiamo per le riunioni di gruppo – spiega Michele Colella, direttore del Lido Calarena, gestione familiare dal 1934 – se capita qualcuno che ce l’ha, lo preghiamo di lasciarlo in direzione. Picnic e tavolate non sono possibili, qui da noi. Però se uno si porta il cibo porzionato, la piccola borsa frigo o la bibita chiudiamo un occhio”. […]

