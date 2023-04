LASCIATE IN PACE GLI ORSI E PREOCCUPATEVI PIUTTOSTO DELLE ZANZARE – SECONDO I DATI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, SONO LA SPECIE RESPONSABILE DEL MAGGIOR NUMERO DI MORTI, ANCHE SE NON IN “PRIMA PERSONA”: L’INSETTO È INFATTI RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DELLA MALARIA, DELLA DENGUE E DELLA FEBBRE DEL NILO, CHE HANNO CAUSATO LA MORTE DI UN MILIONE DI PERSONE…

Estratto dell’articolo di Claudio del Frate per www.corriere.it

ZANZARE AL PRIMO POSTO TRA GLI ANIMALI KILLER

A dare retta alle stratistiche, dovremmo lasciare in pace gli orsi e preoccuparci di altre specie animali, a cominciare dalle zanzare. Sono queste ultime, infatti, la specie responsabile del maggior numero di morti. I plantigradi, come quello responsabile della morte del runner in Trentino, non figurano nemmeno nel conteggio tenuto dai siti specializzati.

Ad esempio, secondo Statistica, sito che si rifà anche a dati dell’Oms, animale killer per eccellenza è la zanzara anche se non «in prima persona»: l’insetto è infatti il responsabile della trasmissione della malaria, della dengue della febbre del Nilo: malattie che ancora nel 2022 ha causato la morte di un milione di persone.

zanzara tigre asiatica 2

Le morti provocate dal morso della zanzare sono dieci volte tanto quelle provocate dai serpenti, seconda specie in questa particolare classifica […]. Al terzo posto ecco invece colui che è considerato «il miglior amico dell’uomo»: il cane. Ma i morsi di esemplari ammalati di rabbia sono stati responsabili l’anno scorso di 30.000 decessi.

[…] Tra gli animali di grandi dimensioni, sempre secondo i dati elaborati da Statistica il più letale è il coccodrillo, ottavo nella graduatoria che uccide 1.000 persone l’anno […]. E gli orsi? Non pervenuti. Della black list fanno parte il verme solitario, le api, la mosca tse-tse, persino i cervi […] ma non l’animale che tanto sta tenendo banco in questi giorni.

TRENTINO - UN ORSO SI ARRAMPICA SUL BALCONE