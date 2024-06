28 giu 2024 15:20

IL LATITANTE L'HA PRESO IN QUEL… POST - UN 47ENNE NAPOLETANO, RICERCATO DAL 2022 PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO È STATO INCASTRATO GRAZIE AD ALCUNE FOTO PUBBLICATE SUI SOCIAL DALLA FAMIGLIA - GRAZIE A QUELLE IMMAGINI, I CARABINIERI HANNO SCOPERTO CHE SI TROVAVA A TORREMOLINOS, IN SPAGNA, ED È STATO ARRESTATO DALLA POLIZIA SPAGNOLA - ORA È IN UN PENITENZIARIO SPAGNOLO IN ATTESA DI ESTRADIZIONE…