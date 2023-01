LA LATITANZA È FIMMINA – GLI INQUIRENTI SONO SULLE TRACCE DELLA MISTERIOSA DONNA CHE HA LASCIATO VESTITI ED EFFETTI PERSONALI NELLA CASA DI MATTEO MESSINA DENARO: NON UNA FREQUENTAZIONE SALTUARIA, MA QUASI UNA “CONVIVENZA” - MA LA SIGNORA MISTERIOSA, CHE CON OGNI PROBABILITÀ SAREBBE DELLA ZONA, È SOLO L’ULTIMA COMPAGNIA DEL BOSS CHE È SEMPRE STATO OSSESSIONATO DALLA FICA: LE SUE DONNE VENIVANO TEMPESTATE DI MESSAGGI, PER UNA ARRIVÒ QUASI A FARSI ACCIUFFARE, PER UN’ALTRA UCCISE IL RIVALE IN AMORE E…

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

2. MESSINA DENARO, L'ALCOVA E LA CACCIA ALL'AMANTE "UNA DONNA DELLA ZONA"

Estratto dell'articolo di Riccardo Lo Verso per “il Messaggero”

MESSINA DENARO

C'è un mistero nel mistero della latitanza di Matteo Messina Denaro. Ed è legato, ancora una volta, ad una figura femminile.

Nel covo di via Cb31, a Campobello di Mazara, sono stati trovati vari indumenti femminili ed altri effetti personali.

[…] Vi andava spesso e forse parlare di convivenza potrebbe non essere un azzardo. […]

i covi di matteo messina denaro

L'IDENTITÀ DA TROVARE Chi è la donna del mistero? Sarebbe una donna del luogo, di Campobello di Mazara o di un paese vicino. A lei si potrebbe arrivare attraverso i telefonini che sono stati sequestrati al latitante al momento dell'arresto. I vestiti in casa sono la spia di un rapporto che andava oltre gli incontri occasionali. Ci sono voci, non confermate ma neppure smentite fino in fondo, di una figura femminile presente nella fase in cui Messina Denaro ha abitato in via San Giovanni. Vi ha vissuto prima di trasferirsi nel suo ultimo rifugio di via CB 31.

messina denaro

Una decina di anni fa, intercettando i parenti più stretti, si arrivò a ipotizzare che Messina Denaro avesse avuto un secondo figlio, oltre a Lorenza che ha preso il cognome dalla madre, Franca Alagna. […]

I RAPPORTI SEGRETI Nella sua vita ci sono state altre donne. Come Sonia dalla quale, all'inizio della sua latitanza, prima di scomparire nel nulla, si congedò con un pizzino d'amore: «Non voglio nemmeno pensare di coinvolgerti in questo labirinto da cui non so come uscirò per il semplice fatto che non so come e quando ci sono entrato. Non pensare più a me, non ne vale la pena...». Come Maria Mesi, che Messina Denaro incontrò nel 1998 in un nido di amore ad Aspra, nel Palermitano. Seguendola gli investigatori scoprirono un covo in Milwaukee.

i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 1

La loro presenza era evidente, solo quella però. Erano già andati via. Come l'austriaca Andrea Haslener, sua fidanzata all'inizio degli anni Novanta. Faceva la receptionist all'hotel Paradise Beach di Castelvetrano. Piaceva anche al direttore della struttura, Nicola Consales, che pagò con la vita il suo inconsapevole sgarbo al latitante. Uno dei due uomini era di troppo.

i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 2

