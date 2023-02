9 feb 2023 16:03

IN LATITANZA NON SI SVACANZA - ANTONIO STRANGIO DETTO “U JANCU” (IL BIANCO), N’DRANGHETISTA IN FUGA DAL 2016, È STATO ARRESTATO ALL’AEROPORTO DI BALI, IN INDONESIA – L’UOMO, CHE VIVEVA IN AUSTRALIA UNA LATITANZA GODERECCIA, SI ERA SPOSTATO PER UNA VACANZA MA È STATO ACCIUFFATO POCO PRIMA DI TORNARE A CASA (FORSE AVEVA DIMENTICATO DI ESSERE RICERCATO DALL'INTERPOL...)