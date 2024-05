18 mag 2024 13:15

UNA LATTINA DI COCA – A ROMA I CARABINIERI HANNO TROVATO 11 INVOLUCRI DI COCAINA E 1485 EURO IN CONTANTI IN UN TUBO DI PATATINE E IN UNA LATTINA MODIFICATA. L’ORIGINALE NASCONDIGLIO ERA OPERA DI UNA 52ENNE ROMANA, FERMATA IN PIENA NOTTE MENTRE STAVA GUIDANDO – SEMPRE A ROMA È STATO ARRESTATO UN EGIZIANO DI 23 ANNI, CHE INVECE NASCONDEVA HASHISH IN CONFEZIONI DI BARRETTE DI CIOCCOLATO…