LAUREA, T'AVESSI PRESO PRIMA - LO STUDENTE FUORICORSO ALESSANDRO GIULI, NEO-MINISTRO DELLA CULTURA 49ENNE, HA SOSTENUTO L'ULTIMO ESAME PRIMA DI POTER CONSEGUIRE LA LAUREA IN FILOSOFIA - ANCHE SE IN RITARDO DI ALMENO 25 ANNI, GIULI È ANDATO BENE: HA PRESO 30 IN TEORIA DELLE DOTTRINE TEOLOGICHE - LE PROTESTE DEGLI STUDENTI ALL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ("È UN INSULTO CHE VENGA UN MINISTRO CON RADICI STORICHE E POLITICHE LEGATE A MERIDIANO ZERO...") - VIDEO

il collettivo della sapienza cambiare rotta contro alessandro giuli

(ANSA) - L'ultimo esame universitario del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, "è andato benissimo. Il ministro era preparatissimo ma abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico l'esame alle 8, è stato una trentina di minuti e non posso che fargli i complimenti". A dirlo è il professore Gaetano Lettieri, con cui Giuli ha svolto la prova orale di Teoria delle dottrine teologiche stamattina nella sede di Lettere e Filosofia dell'università Sapienza di Roma.

ALESSANDRO GIULI - FOTO LAPRESSE

"Ha preso 30 - ha aggiunto Lettieri -. Non è stato un esame a porte chiuse, ci sono stati dei poliziotti per ovvi motivi di sicurezza, la porta era aperta, l'esame è stato limpido, le domande difficili, puntuali e Alessandro Giuli ha risposto con grande competenza e non c'è stato alcun cedimento o timore di fronte a un ministro della Cultura, era uno studente come tutti gli altri".

Inoltre "abbiamo tenuto a tenere l'esame in Sapienza - ha spiegato ai cronisti - c'erano altre due persone, che non erano assistenti, io ho visto due studenti presenti" e la scelta dello spostamento d'orario "è stata fatta da me, il ministro era contrario". "L'iscrizione all'esame risale a prima che divenisse ministro, il programma gli è stato dato un anno e mezzo fa, la scelta di laurearsi con me è di un paio di anni fa - ha proseguito Lettieri -. Il tema della sua tesi è Costantino".

ALESSANDRO GIULI - FOTO LAPRESSE

PARTE PROTESTA CONTRO GIULI, 'IERI MERIDIANO ZERO OGGI MED-OR' 'CAMBIAMO ROTTA' DAVANTI ALLA SEDE DI LETTERE DELLA SAPIENZA

(ANSA) - ROMA, 30 SET - È partita all'università La Sapienza di Roma la protesta contro il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Gli studenti del collettivo Cambiamo Rotta, nonostante l'esame di Giuli sia già finito un'ora fa, sono sulle scale davanti alla sede della facoltà di Lettere e Filosofia in presidio.

ANTONELLA E ALESSANDRO GIULI

"È un insulto che proprio in questa facoltà, dove due studenti antifascisti sono stati uccisi, venga un ministro della Cultura con radici storiche e politiche legate a Meridiano Zero", ha detto al megafono un manifestante. Gli studenti tengono uno striscione con scritto "Giuli lo bocciamo noi! Bocciamo il fascismo e la cultura del precariato. Per una nuova cultura". Sui loro cartelli: "Da Franceschini a (San)Giuli(ano) PD e fascisti contro la cultura", "Ieri Meridiano Zero oggi Med-Or. Basta fascisti e guerrafondai", "Mic e Mur ci vogliono precari". Sventolano una bandiera di Cambiamo Rotta e della Palestina.

proteste contro alessandro giuli alla sapienza - foto lapresse - 2

esordio alla camera del ministro alessandro giuli esordio alla camera del ministro alessandro giuli

proteste contro alessandro giuli alla sapienza - foto lapresse - 1

proteste contro alessandro giuli alla sapienza - foto lapresse - 3