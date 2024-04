17 apr 2024 19:00

LAUREA NON C’E’ – IN PROVINCIA DI VITERBO UN 22ENNE SI SPACCIAVA PER DOTTORE SENZA AVER MAI STUDIATO MEDICINA. IL GIOVANE LAVORAVA COME GUARDIA MEDICA DELLA ASL E, PER PIÙ DI UN ANNO, HA INCONTRATO PAZIENTI AI QUALI PRESCRIVEVA CURE - MA LO SCANDALO È CHE TRE VERI MEDICI CHE LAVORAVANO CON LUI SAPEVANO DELL'INGANNO MA LO HANNO COPERTO. SONO STATI DENUNCIATI...