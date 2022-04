LAUREE E DIPLOMI ERANO CARTA STRACCIA MA I SOLDI ERANO VERI! VENDEVANO FINTI TITOLI DI STUDIO: 10 ARRESTI E SEQUESTRI PER TRE MILIONI DI EURO. LA MENTE DEL GRUPPO ERA MARIA SAVERIA MODAFFARI, LA 36ENNE CANDIDATA NELLA LISTE DI FORZA ITALIA ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO I - L'ACCUSA DELLA PROCURA DI REGGIO CALABRIA È ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI TRUFFE, FALSI E AUTORICICLAGGIO…

Lu. Mo. per “la Repubblica”

MARIA SAVERIA MODAFFARI 19

È finita in carcere insieme alla madre e alla sorella Maria Saveria Modaffari, la 36enne candidata nella liste di Forza Italia alle ultime elezioni amministrative per il consiglio del municipio I. La giovane aspirante consigliera di origini calabresi, nativa di Condufuri, in provincia di Reggio Calabria, è finita al centro di un'indagine coordinata dalla procura di Reggio Calabria per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi e autoriciclaggio.

Le tre Modaffari ieri sono state accompagnate in carcere, altre cinque persone sono finite ai domiciliari. Per altri due indagati è stato disposto l'obbligo di dimora.

Il gruppo aveva creato un finto centro di formazione che rilasciava dietro pagamento attestati senza valore, con la base operativa a Reggio Calabria, ma che aveva sede anche a Roma. Con i proventi delle truffe l'organizzazione aveva acquistato due palazzi in via degli Scipioni, per un valore di tre milioni di euro. In uno dei due edifici avevano approntato la sede del finto istituto legale.

MARIA SAVERIA MODAFFARI 19

L'indirizzo del centro di formazione era indicato nero su bianco in testa al curriculum presentato da Modaffari per partecipare alle elezioni municipali e che è stato caricato anche sul sito del Comune. Insieme al certificato penale, che adesso rischia di non essere più immacolato. Nel 2021 Maria Saveria Modaffari, addirittura, riceve il premio di Giovane Imprenditrice distinta nel campo della formazione internazionale, alla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia.

MARIA SAVERIA MODAFFARI 19

La 36enne aveva poi provato a guadagnarsi uno scranno nel parlamentino del centro storico. Alla coalizione di centrodestra guidata dal candidato presidente di Fdi Lorenzo Santonocito ha portato un contributo di soli 11 voti. Il ruolo di Modaffari, recita il capo di imputazione del gip, che ieri ha disposto l'esecuzione delle misure di custodia cautelare, era quello di «provvedere» , insieme alla madre e alla sorella, « al reimpiego dei proventi illeciti attraverso l'acquisto degli immobili nella città di Roma».

L'inchiesta della Finanza è partita dalle denunce delle persone truffate. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare l'operatività, fin dal 2016, di un finto centro di formazione falsamente riconosciuto e convenzionato con gli enti pubblici come la Regione Calabria e la Regione Lazio, oltre alle università straniere e italiane.

La giovane candidata non ricopriva certo un ruolo di secondo piano. Anzi, era impegnata insieme alla madre e alla sorella a reinvestire i soldi delle truffe sul territorio del municipio I, che avrebbe voluto anche amministrare.

MARIA SAVERIA MODAFFARI 19