LAUREN SANCHEZ, LA FIDANZATA DI JEFF BEZOS, FA IL SUO INGRESSO ALLA SFILATA DI VERSACE DI LOS ANGELES CON UN MICROABITO DA STURBO REALIZZATO CON UNA SERIE DI CINTURE INCROCIATE – CHISSÀ SE È UN RICHIAMO AL SUO SOGNO, RIMASTO NEL CASSETTO, DI VOLER DIVENTARE UNA HOSTESS: “A 18 ANNI PESAVO 55 CHILI E MI DISSERO CHE ERA TROPPO. ANNI DOPO SONO DIVENTATA UNA PILOTA…”

Lauren Sanchez ha indossato un abito fatto di cinture alla sfilata di Versace a Los Angeles insieme al suo fidanzato da 116 miliardi di dollari Jeff Bezos.

Sanchez, 53 anni, ha messo un miniabito realizzato con una serie di cinture incrociate che mettevano in risalto le sue forme e le gambe slanciatissime. A dare il tocco finale all’abito, calze nere e un paio di décolleté a punta.

JEFF BEZOS, LA COMPAGNA LAUREN SÁNCHEZ: «MI RIFIUTARONO COME HOSTESS A CAUSA DEL MIO PESO, ALLORA DIVENTAI PILOTA»

Estratto dell’articolo da www.ilmattino.it

[…] A 18 anni, sognava di diventare un'assistente di volo, cosa che l'aveva spinta a trasferirsi da Albuquerque, nel New Mexico, a Los Angeles, in California, alla ricerca del percorso professionale, ha detto a The Journal.

Il sogno della Sánchez finì quando fallì di poco la prova di peso per diventare assistente di volo alla Southwest Airlines nel 1989, ha aggiunto. "Allora, ti pesavano e io pesavo 55 chili", ha detto Sánchez.

Ma se lei avesse avuto di nuovo quell'età avrebbe detto: "Non voglio essere una hostess. Voglio essere il pilota!" Entrambi i suoi genitori erano piloti e 22 anni dopo che le era stato detto che pesava troppo per essere un'assistente di volo, Sánchez ha frequentato una scuola di volo a Los Angeles per ottenere la licenza di pilota nel 2011.

Sánchez ha dichiarato che cerca di salire in cielo almeno tre volte alla settimana, a volte volando con Bezos e la loro famiglia mista in varie località del mondo. "Non so perché più donne non lo facciano", ha detto a The Journal. Ha aggiunto che quando le donne scoprono del suo pilotaggio, "Sono tipo, 'Cosa? Sei così tosta!' E voglio dire che non è poi così difficile.

Voglio che più donne siano coinvolte". Sánchez ha in programma di pubblicare un libro per bambini intitolato "Flynn, The Fly Who Flew" entro la fine dell'anno ispirato a uno dei suoi viaggi in elicottero, secondo il Journal.

