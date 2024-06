17 giu 2024 09:30

LAVA E...ASCIUGA - IN ISLANDA, LA LAVA INCANDESCENTE FUORIUSCITA DA UN VULCANO INGHIOTTE LE STRADE NEL PAESINO DI GRINDAVIK - NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE: LE VIE DI COLLEGAMENTO SONO GIA’ STATE “MANGIATE” CINQUE VOLTE IN UN ANNO E MEZZO E GLI ABITANTI SONO STATI INCORAGGIATI DALLE AUTORITA’ A TRASFERIRSI ALTROVE. MA QUALCUNO SI E’ RIFIUTATO - VIDEO!