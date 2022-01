26 gen 2022 20:19

LAVORARE È IMPORTANTE, MA LA VITA LO È DI PIÙ – ORA CHE HANNO PROVATO I BENEFICI DELLO SMART WORKING E DI UN MIGLIOR BILANCIAMENTO CON LA PROPRIA SFERA PRIVATA, IN TANTI NON VOGLIONO TORNARE INDIETRO: UN LAVORATORE SU CINQUE ACCETTEREBBE DI GUADAGNARE MENO PUR DI NON TORNARE IN UFFICIO – PIÙ DI UN TERZO SAREBBE DISPOSTO A SPOSTARSI IN UN PICCOLO CENTRO IN PROVINCIA, QUATTRO SU DIECI IN UN LUOGO ISOLATO A CONTATTO CON LA NATURA…