20 feb 2023 13:14

LAVORARE PER VIVERE O VIVERE PER LAVORARE? – DOPO LA PANDEMIA MOLTE PERSONE SI SONO ACCORTE QUANTO DEL LORO TEMPO VENGA “RUBATO” DAL LAVORO E CHI PUÒ (PERCHÉ HA MESSO DA PARTE ABBASTANZA RISPARMI) SI DIMETTE – CHI INVECE DEVE RIMANERE INCHIODATO ALLA SCRIVANIA PER PAGARE LE BOLLETTE CHIEDE PIÙ LIBERTÀ NEGLI ORARI E NELLA MODALITÀ DI LAVORO: NESSUNO HA PIÙ VOGLIA DI ANDARE IN UFFICIO E TUTTI SOGNANO UNO "SMART WORKING" PERENNE...