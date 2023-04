12 apr 2023 15:16

UN LAVORO COME DIO COMANDA - L'ABBAZIA DI MONTECUCCOLI DEI CRISTIANI ORIENTALI, IN PROVINCIA DI FIRENZE, HA LANCIATO L'INIZIATIVA "MONACO/MONACA PER UN GIORNO", PER TUTTI COLORO CHE VOGLIONO PROVARE LA VITA MONASTICA - CHIUNQUE VORRÀ, POTRÀ INDOSSARE IL SAIO PER UN PERIODO MINIMO DI UN MESE E "LAVORARE SEI ORE AL GIORNO PER SEI GIORNI LA SETTIMANA NELLE MANSIONI PIÙ UMILI, COME ACCUDIRE GLI ANIMALI, SVOLGERE PULIZIE E PICCOLI LAVORI DI AGRICOLTURA, E CUCINA" - AL MONASTERO SONO ARRIVATE GIA' MOLTE RICHIESTE...