1 ott 2023 10:30

IL LAVORO DI UN DIPENDENTE VALE MENO DI 25 CENTESIMI – UN OPERAIO DI ORIGINI INDIANE È STATO LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA PER AVER RICARICATO IL MOTORINO ELETTRICO IN AZIENDA: È SUCCESSO A BERGAMO, IN UN’IMPRESA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA, LA “NOVELLA BIO”. LA RICARICA DELLA BATTERIA È COSTATA ALLA DITTA 25 CENTESIMI: SECONDO I LEGALI DELL’UOMO, IL LICENZIAMENTO SAREBBE UNA RITORSIONE. PER LA SOCIETÀ, IL “FURTO” DI ENERGIA NON SAREBBE UN EPISODIO ISOLATO…