31 mar 2020 15:58

UN LAZZARETTO A CIELO APERTO – VIAGGIO NELL’OSPEDALE DA CAMPO COSTRUITO IN MENO DI 24 ORE A CENTRAL PARK, A NEW YORK - 70 VOLONTARI DELLA SAMARITAN’S PURSE, UN’ORGANIZZAZIONE CRISTIANA DI SOCCORSO, IN COLLABORAZIONE COL MOUNT SINAI HOSPITAL, HANNO MONTATO IN TEMPI RECORD LE TENDE DELLE CORSIE CON 78 LETTI PER I MALATI DI CORONAVIRUS PIÙ UN REPARTO DI RIANIMAZIONE CON DIECI RESPIRATORI… - VIDEO