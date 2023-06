“NEL 1996 SIAMO STATI VICINI ALL’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO” – IL COMANDANTE ALFA, CARABINIERE DEI GIS, RIVELA CHE L’OSSESSIONE DEL BOSS PER LE DONNE LO STAVA SPEDENDO IN CARCERE: “NON ERAVAMO A CASTELVETRANO. GLI INVESTIGATORI AVEVANO TROVATO LA CASA DOVE DOVEVA INCONTRARSI CON UN’AMANTE. LO ABBIAMO ASPETTATO PER ORE, MA NON È MAI ARRIVATO. LA LATITANZA? AVEVA PROTEZIONE AD ALTISSIMI LIVELLI…”

Estratto dell'articolo di Valerio Morabito per www.corriere.it

comandante alfa

Legalità è la parola che, più di altre, sintetizza la vita del Comandante Alfa. Carabiniere paracadutista, è stato uno dei fondatori del Gruppo Intervento Speciale (Gis), il reparto d'élite dell'Arma dei Carabinieri. Il suo ultimo libro è «Parola d'ordine: proteggere. La mia vita in difesa degli altri», edito da Longanesi. […]

Molti uomini che hanno arrestato Matteo Messina Denaro sono stati addestrati da lei. Cosa pensa di quell'operazione?

«Si, molti uomini che hanno partecipato all'arresto li ho formati io. Credo che l'operazione sia stata perfetta […] Ha cercato di scappare, ma è stato preso».

MATTEO MESSINA DENARO

Come è possibile fare trent'anni di latitanza?

«Trent'anni di latitanza non si fanno perché sei bravo e perché le forze dell'ordine non sanno fare il proprio lavoro. Trent'anni di latitanza si fanno perché c'è una protezione ad altissimi livelli che te lo permette. Matteo Messina Denaro, che si è trovato capo ma non è mai stato un vero capo, lo avevamo quasi preso nel 1996. Non eravamo a Castelvetrano. Siamo stati davvero a un passo. Gli investigatori avevano trovato la casa dove doveva incontrarsi con un’amante. Lo abbiamo aspettato per ore, ma non è mai arrivato. Evidentemente è successo qualcosa».

comandante alfa 5

In tv e sui social, anche per l'arresto di Matteo Messina Denaro, si sono diffuse teorie complottiste riguardo l'ipotesi che il boss si sia fatto arrestare. Cosa ne pensa?

«Una persona malata, con un tumore, si farebbe arrestare per andare al 41bis? Non credo. Il 41bis non è una vacanza, è il carcere duro».

[…]

matteo messina denaro con montone comandante alfa 3 laura bonafede matteo messina denaro matteo messina denaro 1 lorena lanceri controlla la strada per matteo messina denaro 1 matteo messina denaro 2 comandante alfa comandante alfa6