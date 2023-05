17 mag 2023 18:48

“NEL 2003 MI CONTATTARONO PER DEMOLIRE IL PONTE MORANDI, MA NON MI FECERO SAPERE PIÙ NULLA” – LA TESTIMONIANZA DELL’ESPLOSIVISTA DANILO COPPE AL PROCESSO SUL CROLLO DEL VIADOTTO DI GENOVA: “MI CHIAMARONO DA ‘SPEA’ PER SAPERE FATTIBILITÀ E COSTI DELLA DEMOLIZIONE. DICEVANO CHE LA MANUTENZIONE COSTAVA TROPPO (1,8-2 MILIONI DI EURO) E NE SAREBBE STATO COSTRUITO UNO A MONTE. DOPO LA MIA RELAZIONE NON MI DISSERO PIÙ NIENTE. FUI UNA CASSANDRA PERCHÉ DISSI CHE O SI CAMBIAVA MENTALITÀ O…”