“NEL 2023 IL CANCRO SARÀ DEBELLATO” – TUTTE LE PREVISIONI DEI GIORNALI DI 100 ANNI FA (PURTROPPO SBAGLIATE): NEL 1923 SI PENSAVA CHE OGGI LA GIORNATA DI LAVORO SAREBBE STATA SOLO DI QUATTRO ORE, CHE TUTTE LE PERSONE SAREBBERO STATE BELLISSIME GRAZIE ALLA SCIENZA E CHE AVREMMO CAMPATO FINO A 100, ANZI 200 O PERFINO FINO A 300 ANNI - LA GUERRA SI SAREBBE COMBATTUTA "SENZA FILI" E AVREMMO POTUTO COMUNICARE GRAZIE ALLA TELEPATIA – LA RACCOLTA DELLE PROFEZIE FATTA SU TWITTER DA PAUL FAIRIE

A List of Predictions Made in 1923 About 2023 ? — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023

Dagonews

Come ci immaginavano 100 anni fa? Paul Fairie, ricercatore all’università di Calgary, in Canada, ha raccolto su Twitter le profezie che i giornali del 1923 fecero sul 2023. All’epoca si pensava che oggi la giornata di lavoro sarebbe stata solo di quattro ore, che tutte le persone sarebbero state bellissime, che avremmo campato fino a 300 anni e che il cancro sarebbe stato debellato (purtroppo non è stato così). Cento anni fa pensavano che la guerra sarebbe stata “senza fili” e che avremmo avuto la telepatia. Nel 1923 indovinarono una cosa: che oggi avremmo comunicato con dei telefoni grandi come degli orologi.

