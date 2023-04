IL “25 APRILE NERO” – FORZA NUOVA, CASAPOUND E SKINHEAD SI RITROVERANNO A MILANO IL 29 APRILE PER COMMEMORARE SERGIO RAMELLI, LO STUDENTE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ UCCISO A 19 ANNI DA UN GRUPPO DI ESTREMISTI DI SINISTRA APPENA USCITO DA SCUOLA – SULLA LOCANDINA DI CONVOCAZIONE FIRMATA "I CAMERATI" FIGURANO DUE FIAMME CHE SI ALZANO DALLE FIACCOLE…

Estratto dell'articolo di Paolo Berizzi per www.repubblica.it

Un raduno a Milano in ricordo di Sergio Ramelli

È diventato il loro "25 Aprile nero" e lo celebrano quattro giorni dopo la festa di Liberazione dell'Italia dall'occupazione dei nazisti e dei loro alleati repubblichini: una data che per l'estrema destra - e non solo estrema - "è e resta un lutto", sintetizza un ex dirigente di Forza Nuova. È il 29 aprile dei neofascisti. Un appuntamento liturgico, ormai. Sempre più centrale nel calendario della galassia dei camerati.

Si ritroveranno a Milano i gruppi neri italiani, o la maggior parte: l'occasione è il tradizionale ricordo di Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a 19 anni da un gruppo di estremisti di sinistra appena uscito da scuola.

IL RADUNO DELL ESTREMA DESTRA IL 29 APRILE

Ci saranno tutti il 29 aprile, da Forza Nuova a CasaPound, dalla Rete dei Patrioti-Movimento nazionale (nata da una scissione del partito di Roberto Fiore) a Lealtà Azione, dal Veneto Fronte Skinhead a Fortezza Europa fino alla Comunità militante dei dodici raggi di Varese, solo per citare le sigle più attive.

Sulla locandina di convocazione firmata "I camerati" figurano due fiamme che si alzano dalle fiaccole. Sotto, i nomi di Sergio Ramelli, Carlo Borsani (gerarca fascista, firmatario del Manifesto sulla razza e collaboratore delle SS italiane ucciso dai partigiani il 29 aprile 1945) e Enrico Pedenovi (politico Msi ucciso nel 1976 a Milano da militanti di Prima Linea).

Negli anni scorsi il Ramelli-day ha assunto i contorni di una vera e propria parata: croci celtiche, saluti romani, la rituale chiamata del "presente" e dunque un forte richiamo nostalgico al passato militare e razzista del regime fascista. Il 29 aprile 2017 al campo X del cimitero Maggiore si presentarono in mille con le braccia tese in un saluto romano collettivo. Nel 2019 la partenza di un corteo non autorizzato portò a scontri tra neofascisti e forze dell'ordine.

Ma torniamo al 29 aprile, alla risposta nera alla festa della Liberazione. I gruppi neofascisti ci si stanno avvicinando con altri eventi: il 22 aprile al Campo X del cimitero Maggiore di Milano una cinquantina di militanti di Memento (costola di Lealtà Azione) hanno commemorato i caduti della Rsi (Forza Nuova ha annunciato di andarci la mattina del 25 aprile, sarebbe uno sfregio ai partigiani).

Un altro omaggio alla Repubblica di Salò è andato in scena oggi al cimitero di Rapallo, con Lealtà Azione, CasaPound e Veneto Fronte Skinhead a ricordare i loro "martiri". Sarà così, a macchia di leopardo, fino al 29 aprile milanese, con teste rasate, naziskin e nostalgici in pista per Ramelli (a Lodi un corteo è in programma il 30 aprile) a chiudere una giornata che si aprirà con il classico ricordo ufficiale in presenza delle autorità milanesi, tra cui il sindaco. […]

