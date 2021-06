CE N'E' COVIDDI E ANCHE PARECCHIO - LA VARIANTE INDIANA (DELTA) SALE IN LOMBARDIA E SPUNTA LA SOTTOVARIANTE KAPPA - QUELLA SUDAFRICANA (“BETA”) È AL 2% E LA BRASILIANA (“GAMMA”) ALL’1% - LA REGIONE HA INIZIATO A SEQUENZIARE TUTTI I TAMPONI POSITIVI PER AVERE UN MONITORAGGIO COSTANTE SU PROFILASSI E IMPATTO SUL SISTEMA SANITARIO - LA CAMPAGNA VACCINALE IN LOMBARDIA HA EVITATO OLTRE 2.100 DECESSI TRA GLI OVER 60: BEN 1.701 SOLTANTO TRA GLI ULTRAOTTANTENNI…